МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Объем средств российских эндаумент-фондов (фондов целевых капиталов некоммерческих организаций, переданных в управление) за первое полугодие 2019 года вырос на 4,5% — до 25,6 миллиарда рублей, согласно данным Национального рейтингового агентства (НРА), имеющимся в распоряжении агентства "Прайм".

По оценкам экспертов, прокомментировавших развитие индустрии управления целевыми капиталами, общий объем средств таких фондов в РФ не сравним не только с объемами отдельно взятых фондов зарубежных университетов, например, Гарварда (порядка 39 миллиардов долларов), Техасского университета и Йеля (каждый более 25 миллиардов долларов), но и с отечественным бюджетным финансированием образовательных учреждений.

Однако российские управляющие компании верят в развитие этого сегмента активов и апеллируют к тому, что отрасль молодая – законодательство заработало только в 2007 году, и к тому, что изменив менталитет и поверив в "длинные" деньги, фонды некоммерческих организаций смогут для себя зарабатывать.

ЧТО ТАКОЕ ЭНДАУМЕНТ-ФОНД

С выходом профильного законодательства был создан и фонд поддержки Московской школы управления "Сколково", который является крупнейшим по объему средств, он был сформирован в 2012 году и средствами этого капитала управляет в том числе и УК "Альфа-Капитал", говорит заместитель генерального директора УК "Альфа-Капитал" Николай Антипов.

Такие фонды создаются для поддержки образовательных учреждений, медицины, культуры, спорта, поясняет старший управляющий директор "Сбербанк Управление Активами" Ренат Малин. За рубежом это могут быть даже религиозные институты, добавляет он.

Под управлением УК "Открытие", например, находятся целевые капиталы эндаументов, которые работают в сфере образования, науки, здравоохранения и социальной помощи, делится управляющий директор УК "Открытие" Роман Соколов. Старейший фонд, целевые капиталы которого находятся под управлением "Открытия" с 2008 года — Фонд поддержки хосписов "Вера".

В "Газпромбанк Управление активами" обслуживаются сразу несколько пионеров российского рынка, например, первый музейный эндаумент страны — Фонд Государственного Эрмитажа, рассказывает директор управления по работе с НКО "Газпромбанк — Управление активами" Роза Воронина.

"Самый крупный наш клиент — Фонд целевого капитала Российского военно-исторического общества. На 28 июня объем капитала фонда составил 1,4 миллиарда рублей", — добавляет она.

Один из старейших эндаументов – фонд МГИМО, который имеет несколько целевых капиталов: одним из них управляет "ВТБ Капитал Инвестиции", еще одним — "Газпромбанк — Управление активами".

КАК УПРАВЛЯЮТ ФОНДАМИ

В России деятельность таких фондов регулируется федеральным законом "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций", который предъявляет ряд требований, отмечает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

"В мировой практике эндаумент-фонды рассматриваются как альтернатива благотворительным. Принципиальное преимущество — тело фонда в виде взносов не расходуется, а передается для инвестирования управляющей компании. Это позволяет получать доход на цели, в соответствии с которыми создан фонд. Тело эндаумента, в свою очередь, увеличивается за счет новых пожертвований", — рассказывает он.

"Эндаумент создается таким образом, что основная сумма пожертвования инвестируется на определенный срок, т.е. организация-получатель пожертвования не имеет доступ к средствами в течение этого срока, а полученный от нее доход уже используется на нужды организации", — рассказывает Малин из "Сбербанк Управление Активами".

Как отмечает Антипов из УК "Альфа-Капитал", особенности целевых капиталов также состоят в том, что срок существования фонда установлен не менее 10 лет, сумма формирования должна составлять не менее 3 миллионов рублей. Фонды не облагаются налогом на прибыль, добавляет он.

Воронина из "Газпромбанк — Управление активами" обращает внимание, что фонды целевого капитала по категории инвесторов относятся к неквалифицированным, что влияет на перечень инвестиционных инструментов. Например, в их портфели нельзя приобретать ценные бумаги, листингованные на иностранных биржах.

РОСТ АКТИВОВ

По результатам анкетирования Национальным рейтинговым агентством крупных управляющих компаний, 16 из них имеют в управлении средства целевых капиталов. Всего в управлении этих компаний находится более 173 эндаумента.

Общая сумма средств, переданных в управление, составила 25,6 миллиарда рублей по итогам первого полугодия 2019 года (по итогам 2018 года 24,5 миллиарда рублей), подсчитали в НРА.

"При этом, отмечаемые ранее высокие уровни концентрации сохраняются: более 71% средств в управлении приходится на безусловную тройку лидеров в этом сегменте – компании "ВТБ Капитал Управление инвестициями" (7,99 миллиарда рублей), ЗАО "Газпромбанк – Управление активами" (5,87 миллиарда рублей) и ООО УК "Альфа-Капитал" (4,39 миллиарда рублей)", — говорит старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Карина Артемьева.

В десятку лидеров по итогам первого полугодия входят также компании бизнеса "Сбербанк Управление Активами" (объем под управлением 3,408 миллиарда рублей), группа УК "Открытие" (1,405 миллиарда рублей), "ТКБ Инвестмент Партнерс" (1,141 миллиарда рублей), а также группа "КапиталЪ управление активами" (712,75 миллиона рублей), "Ронин Траст" (424,63 миллиона рублей), УК "Уралсиб" (186 миллионов рублей) и инвестиционная компания "Еврофинансы" (47,2 миллиона рублей).

"Эндаумент в РФ как инструмент – молодой, растущий, но очень маленький в абсолюте. Прирост за полугодие составил 4,5%, но сумма 25,6 миллиарда рублей очень мала. Доходность (в год) с такого портфеля всей страны в самом оптимистичном сценарии составит 7% (1,8 миллиарда рублей). Для сравнения, только федеральное финансирование МГУ им. М.В.Ломоносова в 2019 году составит 0,9 миллиарда рублей, а всего расходов федерального бюджета на высшее образование предусмотрено на уровне 22 миллиарда рублей", — оценил для РИА Новости финансовый директор финтехкомпании VR Bank, резидента "Сколково", Роман Ромашевский.

Таким образом, на текущий момент эндаументы пока не могут претендовать на существенную позицию в финансировании образовательных и социальных проектов, считает он.

ОТРАСЛЬ ОЖИВАЕТ

"Чуть более 10-летняя история целевых капиталов в РФ может считаться еще очень молодой. Был всплеск интереса к эндаументам в 2012–2014 годах, был период охлаждения и спада объема средств целевых капиталов на 30% в 2015 году. С 2016 года активы эндаументов растут, что дает повод к сдержанному оптимизму в этом секторе", — говорит Антипов из УК "Альфа-Капитал".

Соколов из УК "Открытие" признает, что по сравнению с объемами средств других институциональных инвесторов (НПФ и страховых компаний) объемы средств эндаументов очень малы, темп их прироста также довольно низкий. С другой стороны, он отмечает, что это — "длинные" деньги, и они, безусловно, интересны для индустрии управления активами.

"Глобально для взрывного роста необходимы два фактора: благоприятная экономическая ситуация и изменение менталитета, причем как благотворителей, так и получателей средств. И если первые должны не просто помогать больше, но и более разумно и качественно, то вторые должны перестать жить сегодняшним днем и выстраивать деятельность своей организации на стабильной основе, которую как раз обеспечивает целевой капитал", — говорит Воронина из "Газпромбанк — Управление активами".

Потапов из "ВТБ Капитал Инвестиции" признает, что в этом году видит большой тренд в развитии эндаументов в среднем образовании и учреждениях культуры. "В регионах ежемесячно проводятся отраслевые конференции по созданию и развитию таких фондов, количество людей и организаций планирующих создать эндаумент заметно растет", — рассказывает он.