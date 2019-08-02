МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Промсвязьбанка<PSBR> взыскал с нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V., через которую братья Дмитрий и Алексей Ананьевы ранее контролировали банк, около 3,1 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Истец потребовал обязать ответчика погасить облигационный долг по ценным бумагам, выпущенным также подконтрольным Ананьевым АО "Промсвязькапитал", находящимся в процедуре банкротства. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, взыскав с Promsvyaz Capital B.V. более 2,8 миллиарда рублей номинальной стоимости облигаций, а также купонный доход за два периода в общем размере около 211 миллионов рублей.

Как пояснил в суде представитель истца, банк акцептовал оферту, адресованную держателям ценных бумаг ответчиком как поручителем эмитента. "Акцепт был полный и безоговорочный", — сказал истец. Ответчик иск не признал. Как заявил представитель голландской компании, банк пропустил установленный в оферте срок направления акцепта, в связи с чем никаких правовых последствий для ответчика не наступило.

Столичный арбитраж в настоящее время рассматривает иск ПСБ к Promsvyaz Capital B.V. и двенадцати бывшим членам правления и топ-менеджерам, в том числе братьям Ананьевым, в котором банк требует взыскать с ответчиков более 282 миллиардов рублей убытков, причиненных подконтрольному кредитному учреждению.

В марте арбитраж Москвы по иску ПСБ обязал Promsvyaz Capital B.V. и девять других иностранных компаний вернуть банку около 33 миллиардов рублей и около 506 миллионов долларов. Суд признал незаконными порядка тридцати сделок, заключенных прежней администрацией накануне объявления о санации банка, в результате которых банку были причинены убытки на эту сумму. Решение пока не вступило в законную силу.

Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас на базе Промсвязьбанка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственным акционером банка является Росимущество. По состоянию на 29 ноября 2017 года Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций ПСБ.