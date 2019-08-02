МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Банк "Траст", на базе которого создан банк непрофильных активов, увеличил долю в "Объединенной вагонной компании" (ОВК) до 25,5% с 5,7%, говорится в материалах "Траста".

"Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания: 29 605 114 голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, что составляет 25,5225% уставного капитала данной организации", — сказано в документах.

Банк "Траст" стал акционером ОВК в середине июле, получив 5,7% акций от "Открытие холдинга" в счет его задолженности.