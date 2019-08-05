МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. В сеть утекла база данных 70 тысяч клиентов Бинбанка, который в рамках санации был присоединен к "Открытию", пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на данные компании DeviceLock.

По информации компании, в сети продается база данных клиентов Бинбанка в количестве 70 тысяч строк стоимостью примерно 5 рублей за строку. Весной в компании уже рассказывали об утечке данных граждан-клиентов Бинбанка, подававших в свое время заявки на получение кредитной карты Эlixir: методом подбора можно было получить доступ к ФИО, паспортным данным, телефону и адресу проживания. "После нашего сообщения в апреле банк закрыл уязвимость,— говорит основатель DeviceLock Ашот Оганесян.— Однако данные уже утекли. Появившаяся сейчас на черном рынке база как раз собрана благодаря той уязвимости". По его словам, база "на днях была уже продана эксклюзивно в одни руки", сейчас ее предлагают еще несколько продавцов данных.

Насколько повлияла утекшая база на результативность атак на клиентов банка, неизвестно. По словам собеседника издания, близкого к правоохранительным органам, с начала года только в Москве выявлено около сотни пострадавших клиентов Бинбанка — физлиц, сумма хищения со счета колеблется от 3 тысяч до 100 тысяч рублей. От клиентов других крупных банков поступает гораздо меньше заявлений в полицию — порядка 20–30 с начала года, указывает он.

В "Открытии" отрицают ухудшение ситуации. "Количество результативных атак на клиентов банка "Открытие" крайне незначительно: введенная в начале 2019 года система фрод-мониторинга отсекает подавляющее большинство всех вероятных мошеннических действий, общее количество атак ниже среднерыночных показателей, а в сравнении с крупнейшими игроками — существенно ниже. В 2019 году по сравнению с 2018 годом число наших клиентов, подвергшихся мошенническим действиям, почти не увеличилось, это могут подтвердить в ФинЦЕРТ ЦБ", — прокомментировали там. Однако проверить утверждение не удалось — в ЦБ традиционно не комментируют действующие банки, отмечает газета. В "Открытии" говорят, что "все проблемы с базой давно решены", общее количество пострадавших по всем видам мошенничества в банке — "несколько десятков по стране", более трети из них банк возвращает похищенное.