МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Роскомнадзор направил письмо в банк "Открытие" в связи с возможным неправомерным распространением персональных данных клиентов Бинбанка, который в рамках санации был присоединен к банку "Открытие", говорится в сообщении ведомства.

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" сообщила, что в сеть "утекла" база данных 70 тысяч клиентов Бинбанка.

"В письме содержится требование представить информацию о причинах, повлекших распространение персональных данных клиентов банка (в объеме ФИО, паспортные данные, телефон и адрес проживания клиентов), о лицах, допустивших указанное распространение, а также о принятых мерах по устранению последствий случившегося", — говорится в сообщении Роскомнадзора.

В пресс-службе "Открытия" позднее сообщили, что информация об утечке базы данных 70 тысяч клиентов Бинбанка не соответствует действительности, подтверждений причастности попавшей в сеть базы данных конкретно к клиентам Бинбанка нет.

"Эта информация не соответствует действительности. Нет никаких подтверждений тому, что база, о которой пишет газета "Коммерсантъ", имеет какое-то отношение к клиентам Бинбанка", — сообщили в банке.

Банк России в 2017 году взял на санацию через УК Фонда консолидации банковского сектора "Открытие" и Бинбанк. В начале февраля 2018 года регулятор объявил о решении объединить эти банки, за исключением доли плохих и непрофильных активов. Юридически объединение завершилось 1 января 2019 года.