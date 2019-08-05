МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Газпромбанк закрыл сделку по продаже Сбербанку 51% акций группы компаний ЦРТ, сообщила пресс-служба Газпромбанка.

Группа ЦРТ (ранее "Центр речевых технологий") занимается разработкой систем в сфере распознавания лиц, распознавания и синтеза речи, многоканальной записи, а также в области профессиональной обработки данных и машинного обучения. Впервые о сделке было объявлено в апреле текущего года.

"Газпромбанк, Сбербанк, и международная венчурная компания Digital Horizon закрыли сделку, в рамках которой Сбербанк приобрел у Газпромбанка 51% пакет акций в группе компаний ЦРТ. Также в капитал ЦРТ вошла венчурная компания Digital Horizon", — говорится в сообщении кредитной организации.

При этом в банке подчеркнули, что Газпромбанк остался стратегическим акционером ЦРТ и продолжает активно участвовать в дальнейшем развитии компании.

Акционеры сформировали новый совет директоров компании, в который вошли два представителя от Газпромбанка, четыре представителя от Сбербанка, включая председателя совета директоров компании, а также один от Digital Horizon. Председателем совета директоров компании избран директор департамента SberDevices в Сбербанке Константин Круглов, указали в ГПБ.

В банке отмечают, что сделка позволит ЦРТ получить доступ к ресурсам и компетенциям двух крупнейших финансовых организаций России, а также к международной экспертизе Digital Horizon для конкуренции на глобальном технологическом рынке.