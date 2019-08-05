МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Сбербанк с 6 августа снижает ставки по ипотеке: теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,6% годовых, а на вторичном рынке — от 9,1%, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.

В предыдущий раз банк снижал ставки с 25 мая — на 0,3-0,6 процентного пункта.

Минимальная ставка в 7,6% распространяется на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка, указано в пресс-релизе. Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 9,1% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях "Молодая семья" и "Скидка 0,3% на ДомКлик".

В сообщении уточняется, что снижение составит 0,5 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости и рефинансирование кредитов других банков.

На 0,2 процентного пункта увеличен дисконт для участников зарплатного проекта Сбербанка — теперь он составит 0,5 процентного пункта против 0,3 процентного пункта ранее. Дисконт распространяется на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.