МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Согласно статистике Центробанка РФ, прибыль банков в апреле-июне составила 418 миллиардов рублей, что стало четвертым лучшим квартальным результатом за всю новейшую историю российского банковского сектора. При этом рекордная квартальная прибыль (587 миллиардов рублей) была показана в первом квартале текущего года, таким образом, в первом полугодии 2019 года российские банки суммарно заработали более 1 триллиона рублей, что в 1,5 раза лучше результата прошлого года, который тоже был очень хорошим.

На фоне высокой полугодовой прибыли финансовый результат банков на скользящем 12 месячном отрезке обновил исторический рекорд. В частности, с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года объем прибыли банковского сектора составил 1,72 триллиона рублей. Для сравнения, на 1 апреля 2019 года прибыль за 12 месяцев составляла 1,58 триллиона рублей, а на 1 января 2019 года – 1,34 триллиона рубле. Как следствие высокой прибыльности рентабельность активов оказалась также достаточно хорошей. На 1 июля 2019 года рентабельность активов (за 12 месяцев) российской банковской системы составила 1,89% против 0,78% на 1 июля прошлого года. При этом рентабельность капитала, по расчетам экспертов РИА Рейтинг, составила 17%. Стоит отметить, что часть прибыли текущего года обеспечена переходом на новые стандарты бухгалтерской отчетности, и по оценке РИА Рейтинг, это на бумаге увеличило прибыль примерно на 150 миллиардов рублей (основной эффект был в первые месяцы года).

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ "Прайм" провело исследование прибыльности банков и подготовило рейтинг банков России по рентабельности активов. В рейтинге представлены данные по 200 крупнейшим по объему активов кредитным организациям на 1 июля 2019 года, по которым опубликована отчетность согласно формам №101 и №102 на сайте Центробанка РФ.

Сложные времена закончились – почти все банки показывают прибыль

По данным исследования РИА Рейтинг, доля прибыльных банков на скользящем 12 месячном отрезке продолжает расти. Так, 1 июля 2019 года из представленных в рейтинге банков прибыльными (прибыль до налогообложения) были 173 банка, или 86,5%. Для сравнения, на предыдущую квартальную дату (1 апреля) положительный финансовый результат показали 164 банка (82%), а на 1 июля прошлого года – 160 банков (80%). При этом в наиболее удачные годы среди ТОП-200 по объему активов доля прибыльных банков доходила до 90%. Таким образом, сейчас доля прибыльных банков лишь немногим уступает рекордным уровням. По мнению экспертов РИА Рейтинг, это свидетельствует об окончании сложных времен в банковском секторе, что может привести к достаточно резкому сокращению отзывов лицензий, которое уже наблюдается с марта текущего года.

Среди разных размерных групп из ТОП-200 банков, ранжированных по размеру активов и разделенных по 50 банкам, доля прибыльных колебалась несильно, в пределах 8 процентных пунктов (от 84% до 92%). Наибольшей долей прибыльных банков характеризовались банки, расположившиеся с 51 по 100 место по размеру активов, тогда как у остальных размерных групп доля была немного меньше. Среди самых крупных кредитных организаций из ТОП-50 прибыльных банков было 86%. У двух оставшихся групп банков из ТОП-200, со 101 по 150 места и со 151 по 200 места, прибыль получило одинаковое количество банков, а их доля составила 84%. Таким образом, доля банков с положительным финансовым результатом в ТОП-200 в разных размерных группах была примерно одинаковой.

Наиболее прибыльным российским банком во втором квартале стал Сбербанк, а объем полученный им прибыли до налогообложения на скользящем 12 месячном отрезке составил 1,1 триллиона рублей. По отношению к результату аналогичного периода 2018 года прибыль Сбербанка выросла на 13,5%, или на 127 миллиардов рублей. Основными источниками роста на скользящем отрезке стали: рост комиссионных доходов, снижение объемов вновь сформированных резервов, а также доход от переоценки ценных бумаг. Стоит отметить, что Сбербанк является наиболее прибыльным российским банком более чем 20 лет подряд, и ситуация вряд ли изменится в среднесрочной перспективе.

Вторым по абсолютному объему финансового результата за последние 12 месяцев стал банк ВТБ, прибыль которого за этот период составила 266 миллиардов рублей. Прирост прибыли относительно предыдущего года у ВТБ составил 90%, или 126 миллиардов рублей (эффект от объединения с ВТБ 24). Замыкает тройку по объему прибыли полученной за период с 1 июля 2018 года по 1 июля 2019 года Альфа-банк. Финансовый результат Альфа-банка составил 96 миллиардов рублей, что на 6,3%, или на 6,5 миллиардов рублей меньше, чем прибыль годом ранее.

Суммарно первая тройка банков заработала более 1,4 триллиона рублей, что составляет 83% от прибыли до налогообложения всех прибыльных российских банков за последние 12 месяцев.

На четвертом и пятом местах по абсолютному объему прибыли расположились Райффайзенбанк и Московский кредитный банк, однако объем их прибыли за 12 месяцев уже значительно меньше, чем у лидеров. Прибыль полученная Райффайзенбанком, за 12 месяцев по состоянию на 1 июля составила 46 миллиардов рублей, а МКБ — 43 миллиарда рублей. Еще у семи кредитных организаций прибыль была в диапазоне от 20 до 27,5 миллиарда рублей, а в целом доход более 10 миллиардов рублей получили 20 кредитных организаций. Для сравнения, на 1 июля 2018 года лишь 16 банков смогли заработать более 10 миллиардов рублей. При этом доход более 1 миллиарда рублей получили 97 банков, против 70 банков на 1 июля прошлого года. Таким образом, прибыль ощутимо растет у большого числа банков.

Медианная рентабельность уверено растет

Согласно результатам исследования РИА Рейтинг, медианная рентабельность активов банков из рейтинга увеличивается схожими с прибылью темпами. Так, у сотого банка в рейтинге отношение прибыли к активам на 1 июля 2019 года составило 1,75%, против 1,36% на 1 января 2019 года и 1,25% на 1 июля прошлого года. Рост медианной рентабельности свидетельствует, что не только крупным банкам удается показывать хороший результат, но и средним и небольшим банкам тоже.

Из представленных в рейтинге двухсот банков на 1 июля 2019 года, по сравнению результатом на аналогичную дату 2018 года, приростом рентабельности характеризовалось 92 банков, то есть чуть меньше половины. Среди пятидесяти самых рентабельных банков в текущем рейтинге 28 характеризовались ростом рентабельности или 56%. Таким образом, банки с наибольшей рентабельностью становились еще более прибыльными. При этом крупные банки напротив демонстрировали скорее сокращение рентабельности, у ТОП-50 более половины банков показали снижение рентабельности относительно результатов годом ранее.

Иностранные банки вновь самые рентабельные

Иностранные банки среди всех типов банков по формам собственности (государственных, частных и банки с контрольным иностранным участием) характеризуются наибольшей рентабельностью активов по состоянию на 1 июля 2019 года. Рентабельность активов у иностранных банков, представленных в данном рейтинге, составила 2,6%. В свою очередь у государственных и частных банков рентабельность активов была одинаковой и составила 2%. Таким образом, лидерство по рентабельности иностранные банки уступили только на один квартал (на 1 апреля 2019 года) и обратно вернули себе пальму первенства.

Лидером рейтинга по рентабельности активов стала НКО "Яндекс.Деньги", рентабельность активов которого на 1 июля 2019 года составила 18%. Основными источниками хорошего финансового результата этой кредитной организации стали рост процентных и комиссионных доходов. Вторым в рейтинге по рентабельности активов стал Киви Банк, его рентабельность на 1 июля составила 14,3%. Также высокую рентабельность продемонстрировали: Платежный Центр и Курскпромбанк, которые заняли 3-е, 4-е места по рентабельности активов (10,4%, 9,9% соответственно). Замыкает пятерку по рентабельности Денизбанк Москва, у которого рентабельность на 1 июля 2019 года составила 9,3%.

Наиболее слабую рентабельность активов в рейтинге на 1 июля продемонстрировал санируемый МИнБанк, с рентабельностью активов —28,5%. Второе место с конца по рентабельности активов занял банк "Траст", с результатом на уровне —9,2%. Замыкает тройку банков с низким показателем рентабельности активов Эс-Би-Ай Банк с результатом —6,5%. На четвертом и пятом местах среди банков со слабым результатом по рентабельности расположились Связь-Банк и РостФинанс, рентабельность активов которых составила —4,8%, —4,1% соответственно. Таким образом, три из пяти банков с низкой рентабельностью из ТОП-200 – банки, которые находятся на санации.

Среди крупнейших российских банков наибольшей рентабельностью активов характеризовался Сбербанк, с результатом в 3,8%. Второй и третий банки по размеру активов – Банк ВТБ и Банк ГПБ (Газпромбанк) за последние 12 месяцев продемонстрировали рентабельность активов на уровне 1,9% и 0,4% соответственно. В свою очередь у Альфа-банка рентабельность активов на 1 июля 2019 года была на уровне 2,9%. Таким образом, два банка из числа крупнейших характеризовались рентабельностью активов намного выше среднего.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что банковский сектор и далее в текущем году продолжит демонстрировать хороший финансовый результат. Размер прибыли по итогам 2019 года будет на уровне 1,8-1,9 триллиона рублей, таким образом, рекорд 2018 года (1,34 триллиона рублей) будет значительно превышен. При этом рентабельность активов банковского сектора почти не вырастет и составит порядка 2%.