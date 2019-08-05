МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Банк России в январе-июне получил 14 тысяч жалоб на микрофинансовые организации (МФО), что на треть больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в сообщении ЦБ.

"Банк России фиксирует рост жалоб на микрофинансовые организации. Таких жалоб поступило 14 тысяч – на треть больше, чем в первом полугодии 2018 года", — говорится в сообщении.

При этом большая часть жалоб на МФО (50,2%) связана с совершением действий, направленных на возврат задолженности по договору микрозайма, указывает ЦБ. "По результатам анализа значительная их доля оказалась жалобами на действия профессиональных взыскателей (коллекторов)", — отмечает регулятор.

В первом полугодии служба ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в отношении участников финансового рынка направила в МФО, ломбарды и кредитные потребительские кооперативы 309 предписаний об устранении и недопущении нарушений.