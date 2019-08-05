МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Банк России в январе-июне получил 128,7 тысяч жалоб на потребителей финансовых услуг, что на 4,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении ЦБ.

По данным ЦБ, традиционно более половины жалоб (57,5%) пришлось на кредитные организации. Так, регулятор получил 74 тысячи таких жалоб, что на 0,8% больше, чем за первое полугодие прошлого года. "Самыми острыми остаются вопросы потребительского и ипотечного кредитования", — отмечает ЦБ. В то же время число жалоб по ним снизилось на 5,4% и 38,4% соответственно.

На некредитные финансовые организации в январе–июне в ЦБ поступило 46,8 тысяч жалоб, что на 18,8% меньше, чем в прошлом году. При этом снижение произошло главным образом за счет существенного сокращения жалоб на субъекты страхового дела. Так, жалобы на ОСАГО сократились в первом полугодии на 42,7%.

В отношении профучастников рынка ценных бумаг Банк России получил на треть меньше жалоб, чем в январе–июне 2018 года. Количество жалоб на субъекты коллективных инвестиций сократилось примерно на 40%. Основная тематика жалоб в этом сегменте – несогласие с переходом из ПФР в НПФ и между НПФ, отмечается в сообщении.

Банк России также получил 1,8 тысяч жалоб, связанных с мисселингом (в отдельную категорию стали выделяться с февраля 2019 года). "Из них большинство касается банков (65,7%). Значительная часть жалоб на мисселинг связана с инвестиционным страхованием жизни, которое банки предлагали клиентам в качестве альтернативы вкладу", — отмечается в релизе.