ДУНГУАНЬ (Китай), 10 авг — ПРАЙМ. Huawei и Сбербанк ведут переговоры по обслуживанию платежной системы Huawei Pay, рассказал журналистам президент Huawei Mobile Services и вице-президент Huawei CBG Алекс Чанг (Alex Zhang).

"Мы обсуждаем с ними (Сбербанком — ред.) — вы знаете, как и у многих производителей смартфонов, у нас есть платежная система — Huawei Pay. Мы обсуждаем, как объединить банковские сервисы с нашей платежной системой. Мы также обсуждаем различные приложения и сервисы, как создать ту микросистему, базу, как комбинировать наши возможности и получать синергию", — сообщил он.

"Россия очень важный рынок для нас, как и (российские — ред.) пользователи. … Мы не можем производить все сервисы, многие приложения делают партнеры, и помогают нам добавлять их в AppGallery. В настоящее время у нас отличные отношения со многими российскими партнерами, о многих вы слышали: "Яндекс", Mail.ru, Сбербанк", — отметил он.