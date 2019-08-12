МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Банк России предупредил о возможных недействительных полисах ОСАГО на бланках лишившейся в мае лицензии "Национальной страховой компании "Татарстан" (НАСКО), сообщается на сайте ЦБ.

Как отмечает регулятор, по результатам инвентаризации страховщика были признаны утраченными 48 тысяч 316 бланков страховых полисов ОСАГО, числящихся в реестре.

"Обращаем внимание, что… заключенные от лица АО "НАСКО" после даты вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии субъекта страхового дела (15 мая 2019 года) с использованием в том числе БСО ОСАГО, перечисленных в реестре, являются недействительными", — говорится в сообщении.

ЦБ 15 мая сообщал об отзыве лицензии у "Национальной страховой компании Татарстан" (НАСКО) в связи с неоднократным нарушением требований страхового законодательства. Компания лишась лицензий на добровольное личное и имущественное страхование, а также на ОСАГО, обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта, обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика.