МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказался наложить арест на имущество бывших контролирующих лиц обанкротившегося в 2016 году банка "БФГ-Кредит" на сумму около 41,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд отклонил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ), просившего принять данные обеспечительные меры в деле о банкротстве "БФГ-Кредита" при рассмотрении вопроса о привлечении к субсидиарной ответственности девятерых бывших топ-менеджеров банка.

Ответчиками являются, в частности, бывший основной владелец банка Юрий Глоцер (ему принадлежало около 40% банка), другой бывший совладелец и председатель совета директоров гражданин США Евгений Мафцир (10%), экс-председатель правления Павел Дойнов, бывшие члены правления Борис Ерцев, Наталья Ткачук, Владимир Рассадин.