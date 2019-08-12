МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Банк России предложил разрешить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы за счет средств, ранее поступивших в кассу, следует из проекта указания, опубликованного на официальном сайте регулятора.

Предложения и замечания по проекту ЦБ принимает до 25 августа 2019 года.

"Основные изменения коснутся участников микрофинансового рынка, которым будет предоставлено право расходовать возвращаемые в их кассы займы, уплаченные проценты по займам в целях осуществления операций по выдаче займов (возврату привлеченных займов, уплаты процентов по ним) в пределах лимитов по каждому договору займа, а также лимитов, ограничивающих общий объем наличных расчетов, осуществляемых участниками микрофинансового рынка в течение одного дня", — говорится в пояснительной записке к документу.

МФО и ломбарды смогут выдавать по одному договору не более 50 тысяч рублей, кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы — не более 100 тысяч рублей. Размер ежедневного лимита по выдаче займов за счет наличных предлагается установить на уровне 1 и 2 миллионов рублей соответственно.

Нововведение позволит обеспечить бесперебойную работу за счет использования выручки из кассы, например, в случае неожиданного увеличения спроса на микрозаймы, прокомментировал РИА Новости глава сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" Роман Макаров. Эта проблема до последнего времени была особенно актуальна для офисов МФО в отдаленных поселках: если деньги, предназначенные для выдачи займов, заканчивались, работа филиала блокировалась, и компания несла издержки в виде упущенной выгоды.

"Данное нововведение лучше рассматривать не как послабление для рынка, а как естественное упрощение оборота средств внутри организаций. Оно призвано ликвидировать простои кредиторов из-за неточного планирования выдач", — предположил Макаров.

Кроме того, МФО смогут немного сэкономить на расходах срочной инкассации наличных, ускорить оборачиваемость средств и увеличить доступность предлагаемых услуг, добавил эксперт.