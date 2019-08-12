МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.

Ранее ЦБ сообщил о выпуске памятных монет, посвященных мультфильму "Бременские музыканты". По сообщению радиостанции "Говорит Москва", в "Союзмультфильме" были удивлены тем, что ЦБ выпускает монеты с этими персонажами: председатель совета директоров Юлиана Слащёва в интервью радиостанции заявила, что компания намерена обратиться в ЦБ с требованием разъяснить ситуацию. "Они не могли это выпустить без нашей лицензии. Я удивлена тоже и это уже не в первый раз происходит", — цитирует радиостанция Слащёву.

"Изображение персонажей мультипликационного фильма "Бременские музыканты", использованное Банком России при выпуске памятной монеты, размещено на монете в соответствии с лицензионным договором от 27 июля 2018 года, заключенным между ФГУП "Творческо-производственное объединение "Киностудия "Союзмультфильм" и Центральным банком Российской Федерации, и дополнительным соглашением к указанному договору от 5 апреля 2019 года", — пояснили в ЦБ.

"Образцы памятных монет согласованы ФГУП "ТПО "Киностудия "Союзмультфильм" письмом от 20 декабря 2018 года", — добавил регулятор.