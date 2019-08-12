МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Совкомбанка рекомендовал направить 2,3 миллиарда рублей на выплату дивидендов по обыкновенным акциям из нераспределенной прибыли прошлых лет, говорится в материалах кредитной организации.

"Распределить часть нераспределенной прибыли банка путем выплаты дивидендов по обыкновенным акциям банка в размере 2,3 миллиарда рублей (0,116786566589634 рубля на одну обыкновенную акцию банка) в денежной форме", — сказано в сообщении.

Уточняется, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет сформирован до 26 сентября, а сами дивиденды планируется выплатить одновременно в срок до 8 октября.

Совкомбанк — универсальный банк, по данным рейтинга РИА Новости, занимавший на 1 июля 2019 года 13-е место среди российских банков, с активами в размере 1,052 триллиона рублей.