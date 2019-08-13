МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Банк России обсудил с участниками рынка два варианта развития индивидуального кредитного рейтинга физлица, сообщил РИА Новости генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович.

"ЦБ представил на обсуждение два варианта развития скорингового балла", — сказал он. Первый заключался в создании единой методологии расчета, второй — во внедрении единых параметров рейтинга при сохранении уникальных методик каждого бюро.

По словам Александровича, участники рынка посчитали первый вариант нецелесообразным ввиду сложности его реализации и риска создания упрощенного рейтинга, оторванного от реального кредитного процесса.

Второй же вариант развития индивидуального рейтинга, по мнению участников рынка, не требует значительных ресурсов на реализацию инициативы, при этом позволяя обеспечить качество рейтинговых услуг за счет механизмов рыночной конкуренции. "ОКБ готово ввести унифицированную оценочную шкалу", — также отметил гендиректор ОКБ.

Россияне с 31 января текущего года получили возможность узнать свой персональный кредитный рейтинг, который учитывает, в том числе, наличие просрочек платежей, уровень долговой нагрузки, "возраст" кредитной истории для определения уровня кредитного риска человека. Персональный кредитный рейтинг закреплен в поправках к федеральному закону "О кредитных историях".