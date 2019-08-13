МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Райффайзенбанка по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла на 9,9% — до 19,1 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

"Чистая прибыль банка достигла 19,1 миллиарда рублей, по сравнению с первым полугодием 2018 года увеличившись на 9,9%. Основными факторами роста прибыли стали: рост чистого процентного дохода, рост чистого комиссионного дохода, а также торгового результата", — сказано в релизе.

Чистые комиссионные доходы выросли на 10,6% — до 8,9 миллиарда рублей благодаря росту комиссионных доходов по пластиковым картам, росту дохода по расчетным операциям и документарному бизнесу. Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение увеличился на 9,4% и составил 27,2 миллиарда рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился по итогам первого полугодия на 10,5% и составил 761,7 миллиарда рублей. Основными драйверами роста розничного кредитного портфеля стали портфель необеспеченного потребительского кредитования, увеличившийся за шесть месяцев на 9% — до 139,1 миллиарда рублей, и ипотечный портфель, который вырос на 9,6%, до 129,8 миллиарда рублей.

Средства клиентов в банке увеличились на 1,5% в годовом выражении — до 885,5 миллиардов рублей. Средства на счетах и депозитах юридических лиц выросли на 2,9% — до 417,3 миллиарда рублей, средства на счетах и депозитах физических лиц – на 0,3%, до 468,2 миллиарда рублей.

Активы банка на 30 июня составили 1,179 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 4,7%.

Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте. По величине активов, согласно данным БИР Аналитик, банк на 1 июня занимал 11 место в банковской системе РФ.