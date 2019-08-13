ГОРКИ, 13 авг — ПРАЙМ. ВЭБ запросит средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на обновление городского общественного транспорта, заявил глава ВЭБа Игорь Шувалов на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

"С министерством финансов мы, например, сейчас работаем по обновлению общественного городского транспорта при партнёрстве с такими крупными организациями, как "Трансмашхолдинг" и "Синара". С "Трансмашхолдингом" у нас есть хороший проект в Москве, и мы пытаемся этот опыт перенести на другие города. Будем просить вашего согласия задействовать для этих целей средства ФНБ. А с Минфином в рабочем порядке мы конкретные детали таких проектов прорабатываем", — сказал Шувалов.

ВЭБ определил для себя 100 городов, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, в которых содействует развитию инфраструктуры. По словам Шувалова, отдельно сейчас рассматривается 109 проектов в 45 городах из этой сотни. Они касаются чистой воды, очистных сооружений, обновления городского транспорта, создания современного жилищного фонда, преобразования сервиса в городах. Для реализации этих проектов активно используются в том числе лизинговые инструменты.

"Мы договариваемся, что в течение определённого времени будут подписаны кредитные соглашения, для того чтобы проект пошёл. Мы уже имеем конкретный результат, например, в Ульяновске, Нижнем Новгороде мы готовимся к принятию кредитных соглашений", — отметил Шувалов.

Глава правительства в свою очередь призвал ВЭБ сотрудничать в сфере градостроительной политики не только с Минфином и Минэкономразвития, но и с Минстроем РФ.