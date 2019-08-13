МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. "Юникредит банк", входящий в итальянскую банковскую группу UniСredit, в первом полугодии 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7,914 миллиарда рублей, следует из материалов кредитной организации.

Прибыль до налогообложения снизилась на 12,7% и составила 9,825 миллиарда рублей. Чистый процентный доход банка вырос на 1,8% — до 20,966 миллиарда рублей, операционные доходы — снизились на 8%, до 24,169 миллиарда рублей.

Операционные расходы банка за первое полугодие выросли на 2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 9,423 миллиарда рублей.

Собственный капитал "Юникредит банка" на 30 июня составил 197,397 миллиарда рублей, увеличившись на 0,8% по сравнению с концом 2018 года. Активы снизились на 3,5% — до 1,316 триллиона рублей, обязательства – на 4%, до 1,119 триллиона рублей.

"Юникредит банк" работает в России с 1989 года. Он принадлежит группе UniCredit и является крупнейшим российским банком с иностранным участием. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 июля занимал 10-е место в банковской системе РФ.