ВАШИНГТОН, 13 авг — ПРАЙМ. Развитие рынка криптовалют и "майнинг" могут серьезно пошатнуть устойчивость работы электросетей по всему миру, транзакции и хранение информации требуют серьезных энергозатрат, а энергосистемы некоторых стран могут оказаться к этому просто не готовы, рассказали РИА Новости американские эксперты.

По мнению специалистов, государства должны задуматься над тем, как диверсифицировать систему поставки электроэнергии, чтобы в будущем избежать проблем, связанных с поддержанием работы серверов, обеспечивающих транзакции криптовалют.

Кроме того, может возникнуть и вопрос, связанный с негативным влиянием "майнинга" на климат, отметили собеседники агентства.

ПОТРЕБЛЯЮТ КАК ЦЕЛЫЕ СТРАНЫ

В середине июня уважаемый научный американский журнал Joule посчитал, что даже при относительно низком уровне развития рынка криптовалют, только один биткоин в 2017 году потреблял электроэнергии столько же, сколько Иордания или Шри-Ланка. В 2018 году предположительные потребности в электроэнергии уже достигли уровня потребления Ирландии.

Согласно подсчету ученых, оставшиеся 618 криптовалют потребляют электроэнергии столько же, а возможно, и больше, чем биткоин. "Оставшиеся 618 валют потенциально могут добавить потребности в электроэнергии еще на примерно 40 миллиардов киловатт-часов… Это более чем в два раза повышает потребление энергии, которое мы предполагаем для биткоина", — полагают ученые.

Как выяснили аналитики, изучая данные того, где располагаются сервера по хранению информации о транзациях криптовалют, основную нагрузку, связанную с "майнингом", могут испытывать сети Китая, США, России и Венесуэлы.

Это объясняется необходимостью в постоянном режиме поддерживать работу блокчейна (технология, по которой передаются данные при транзакциях), предупреждала на экономическом форуме в Давосе в 2018 году глава МВФ Кристин Лагард. Она отмечала, что в некоторых регионах мира эта технология уже стала причиной проблем, связанных с поставками электроэнергии. С тех пор вопрос стал еще острее.

ПЕРЕГРУЗКА ИЛИ ПЕРЕЗАГРУЗКА

Приглашенный эксперт Атлантического совета Барбара Мэттьюс в ходе дискуссии по криптовалюте, недавно проходившей в Вашингтоне, назвала проблему роста электропотребления криптовалютами "очень важной". Она отметила, что "защитники окружающей среды по всему миру не любят технологию блокчейн именно из-за ее больших потребностей в электроэнергии". Таким образом, развитие такой технологии негативно сказывается на процессах изменения климата, объяснила Мэттьюс.

Эксперт некоммерческой организации, которая профилируется на высокотехнологических проектах, Information Technology and Innovation Foundation (ITFT) Алан Маккуин в беседе с РИА Новости пояснил, что частично решить проблему высокого потребления электроэнергии серверами, поддерживающими технологию блокчейн, можно, в том числе, через самих "майнеров".

По его мнению, "майнерам" нужно дать возможность выбирать сети, через которые они будут обмениваться информацией с серверами. Это может быть обеспечено за счет технологии Distributed energy resources (DERs), которая позволяет выбирать источник электроэнергии. Так клиент сможет решать, через какую энергосеть он будет подключаться. Это, в частности, могут быть современные и экологически чистые источники электроэнергиии, например, солнечные батареи на собственной крыше.

По словам Маккуина, с развитием рынка криптовалют меняются и подходы к их интеграции в текущую энергосистему. В частности, новая криптовалюта, которую планирует предложить Facebook – Libra более эффективна с точки зрения потребления электроэнергии.

"Блокчейн Libra использует протокол PBFT (practical byzantine fault tolerance, "задача византийских генералов", криптологический термин), который отличается от протокола, используемого Bitcoin или Ethereum. Новый протокол значительно эффективнее и не требует таких же затрат уровня энергии, как ранее появившиеся криптовалюты", — объяснил он.

Партнер компании EWSA (предоставляет консалтинговые услуги в области энергетики) Майкл Мур уверен, что какой бы протокол не использовал Facebook за счет того, что валюта потенциально может занять существенное место на этом рынке, могут возникнуть вопросы с энергопотреблением.

"Как только Libra от Facebook будет запущена, нам нужно ожидать увеличение потребления электроэнергии, которая потребуется для создания криптовалюты и поддержания технологии блокчейн. И, скорее всего, будут сбои в поставках электроэнергии и рост эмиссий в атмосферу", — отметил он.