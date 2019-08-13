МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. С начала 2019 года пользователи криптовалют потеряли свыше 4,3 миллиардов долларов из-за взломов криптобирж, мошенничества и вымогательства, пишет РБК со ссылкой на отчет компании Cipher Trace. Самым крупным происшествием в криптоиндустрии за последние полгода аналитики назвали обман инвесторов проекта PlusToken — в результате было похищено около 2,9 миллиардов долларов.

Наиболее популярной цифровой валютой среди преступников специалисты назвали Bitcoin – его используют при торговле запрещенными веществами, оружием и банковскими данными. В 76% случаев нарушения происходят именно с Bitcoin, а в сфере программ-вымогателей его доля достигает 98%.

Кроме этого, мошенники пользовались такими криптовалютами, как Ethereum, Litecoin и Monero. При этом ориентированные на приватность монеты не используются на незаконных рынках, исключение – Monero, которая применялась в 4% случаев.