МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Россияне с момента запуска системы быстрых платежей в январе совершили 1,74 миллиона операций на сумму 15,72 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

"С момента запуска системы быстрых платежей (28 января текущего года) и по настоящий момент в системе было проведено 1,74 миллиона операций на 15,72 миллиарда рублей", — привел данные ЦБ.

Россияне с помощью системы быстрых платежей могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, скоро в рамках системы будет доступна оплата товаров и услуг по QR-коду. На сегодня в системе участвуют ВТБ, "Открытие", "Юникредит банк", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "Ак барс", Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО "Платежный центр" — оператор платежной системы "Золотая корона".

Максимальная сумма перевода в системе быстрых платежей составляет 600 тысяч рублей, при этом банки-участники могут устанавливать дополнительные лимиты на переводы средств.

ЦБ рассчитывает, что к 1 октября все системно значимые банки технологически будут в состоянии стать участниками системы. Банки с универсальной лицензией должны подключиться к ней 1 октября следующего года.