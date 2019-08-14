МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Быстрый рост потребительского кредитования в России в последние два года носил объективный характер на фоне мощных разовых факторов и пока довольно далек от исчерпания, говорится в исследовании Сбербанка. Таким образом, опасения по возможному созреванию пузыря на этом рынке не подтверждаются.

Полемика в среде экономистов относительно роли и значения потребительского кредитования в РФ началась ещё в июне на ПМЭФ. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда заявила, что высокая закредитованность населения в России не означает, что на рынке потребкредитования появляется пузырь, это следствие низкого уровня жизни людей. В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что российская экономика может столкнуться с рецессией в 2021 году, если рост потребкредитования продолжится существующими темпами.

"Быстрый рост кредитов физических лиц за последние два года вызвал обеспокоенность по поводу возможного созревания пузыря на этом рынке. Данные Сбербанка, Банка России, Росстата и кредитных бюро не подтверждают опасения: рост кредитования носил объективный характер и пока не исчерпан", — говорится в исследовании проекта "СберДанные".

По данным Сбербанка, важнейший фактор роста кредитования заключается в ускорившемся в 2018 году росте номинальной заработной платы, особенно в самых низкооплачиваемых категориях. Так, данные Росстата говорят о росте номинальной средней заработной платы за прошлый год на 11,6%. "Иногда приходится слышать сомнения в данных Росстата о зарплатах, однако данные Сбербанка по зарплатным начислениям клиентов могут подтвердить эти данные", — говорится в исследовании.

Второй фундаментальный фактор роста объема потребительских кредитов заключается в существенном падении стоимости кредитов. "Столь дешевыми потребительские кредиты не были в России никогда. В течение 2014 года средние ставки находились в районе 23%, а к лету 2019-го снизились до менее 15%", — подчеркивают специалисты проекта Сбербанка. Кроме того, за два года произошло снижение стоимости не только новых, но и уже выданных кредитов за счет их рефинансирования, что примерно на 20% увеличило потенциальный размер рынка.

Наряду с падением ставок и ростом сроков кредитов третьим важнейшим трендом является увеличение суммы выдаваемых кредитов, но Сбербанк не видит причины опасаться этого. "Она в основном растет за счет ухода с рынка самых мелких и дорогих кредитов под давлением ЦБ. В итоге на рынке остались только крупные кредиты — и средний чек вырос, а не те же заемщики взяли больше долга", — подчеркивается в исследовании.

Пока все тенденции находятся в пределах управляемости за счет традиционного риск-менеджмента, заверили в крупнейшем российском банке. Тем более, что первые признаки замедления прироста кредитования физлиц из-за снижения роли разовых факторов уже наблюдаются. Тем не менее, несмотря на все риски и вызовы, розничное кредитование на годы вперед остается магистральным направлением развития банковской системы РФ, а с точки зрения международных сравнений, российский рынок кредитования физлиц находится на ранних стадиях развития и ему еще предстоит значительных рост.

По данным ЦБ, российские банки в 2017 году увеличили кредитование населения на 13,2%, в 2018 году — на 22,8%. По прогнозу ЦБ, рост кредитования населения в 2019 году составит 15-20%.