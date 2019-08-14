МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе обеспечительные меры в виде ареста имущества бывших бенефициаров Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, в том числе денег на счетах, земельных участков, домов и автомобилей, по иску к ним на 282 миллиарда рублей.

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, апелляционная инстанция отклонила жалобы Ананьевых на вынесенное в мае определение арбитражного суда Москвы. "Оставить определение … без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения", — огласила резолютивную часть постановления председательствующая судья Елена Ким.