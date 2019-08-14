ВАШИНГТОН, 14 авг — ПРАЙМ. Торговое противостояние Китая и США, снижение ставок европейским и американским Центробанками, все это приводит к тому, что инвесторы начинают воспринимать криптовалюты и, в частности, биткоин как спасительную гавань, для некоторых из них этот инструмент уже воспринимается как золото, заявил РИА Новости управляющий частными активами американского фонда Sovereign Гари Королев.

"Традиционные инвесторы, конечно, пока больше вкладываются в золото. Но некоторые начинают присматриваться и к биткоину, поскольку на рынке он давно, а доходность стабильно растет, несмотря на некоторую корректировку в последние дни", — отмечает он. По его словам, чем выше платится процент по гособлигациям, тем менее выгодно смотрится золото и биткоин и любая другая криптовалюта, которые не платят процентов инвесторам. "Сейчас же из-за того, что центробанки начали снижать ставки, а значит и проценты по выплатам гособлигаций падают, золото и биткоин выглядят более выгодно", — заметил он.

Эксперт объясняет, что "многие инвесторы полагают, что правительства показывают заниженную инфляцию", тем временем, конкуренция и замедление роста экономик заставляет центробанки продолжать снижать процентные ставки. Это выливается в то, что вкладываться в гособлигации или традиционные валюты становится все менее выгодно.

"Дополнительный стимул роста интереса к криптовалютам дало решение ЦБ Китая о снижении курса юаня и противостояние КНР и США, итоги которого предсказать сложно. Многие китайские инвесторы в итоге тоже побежали в биткоин", — резюмирует он.

Зампред правления "Локо Банка" Андрей Люшин, тем временем, в своем комментарии отмечает, что пока биткоину все-таки до золота далеко. "Удивительно, но факт, золото удерживает котировки выше 1500 пунктов, что говорит о спросе на активы-гавани, а вот биткоин снижается до 10,6 тысячи долларов за монету, динамика слишком сильная, чтобы быть вызванной рыночными факторами, видимо "новым золотом" криптомонете пока не суждено стать", — считает он.

Цена на биткоин за прошедшие несколько недель выглядит достаточно стабильно. В сравнении месяц к месяцу его котировки практически не изменились, хотя на волне обострения торгового противостояния Китая и США 6 августа крупнейшая криптовалюта подорожала до 12 258 долларов. Однако на 14 августа стоимость уже снизилась до 10,5 тысячи долларов.

В Европе и США в настоящий момент банки проводят политику смягчения ДКП. 31 июля ФРС США впервые за десять лет снизил ставку на 0,25 процентных пункта до 2-2,25%. И большинство экспертов ожидает, что до американских выборов ставка вновь будет понижена и не раз.

Большое влияние на действия американского регулятора оказывают, в частности, решения ЕЦБ. На последнем заседании в июне он сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. При этом на рынке возросли ожидания, что ЕЦБ может и снизить ставку до минус 0,5% в сентябре. В результате столь низких ставок американская нацвалюта (а, следовательно, и товары, производимые в США) теряет конкурентные преимущества. На этом фоне и в свете нарастания торгового противостояния с США Народный банк (ЦБ) Китая тоже приступил к корректировке — с 5 августа он начал опускать курс юаня к доллару, и курс китайской валюты вплотную приблизился к психологической отметке в 7 юаней за доллар.