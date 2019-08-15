МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка непрофильных активов "Траст" по РСБУ в I полугодии составила 6,22 миллиарда рублей против убытка в 44,957 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета банка.

"Прибыль банка непрофильных активов (Банк "Траст" (ПАО)) по РСБУ по итогам первого полугодия 2019 года составила 6,2 миллиарда рублей. Положительный финансовый результат был получен благодаря основной деятельности банка по управлению и реализации активов", — говорится в пресс-релизе банка.

Комиссионные доходы банка снизились на 9,5%, до 230,158 миллиона рублей, комиссионные расходы — на 14,4%, до 59,951 миллиона рублей.

По словам президента-председателя правления "Траста" Александра Соколова, в первом полугодии банк усилил команду менеджеров, что положительно отразилось на эффективности его работы. "Траст" продолжает реализовывать стратегию, целью которой является максимизация возврата средств акционеру, сказал Соколов.

Банк непрофильных активов (банк "Траст") — российский финансовый институт с мажоритарным государственным участием, созданный в рамках деятельности Банка России по оздоровлению банковской системы. Основан в июле 2018 года на базе банка "Траст" путем консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций.