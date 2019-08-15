МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в I полугодии 2019 года уменьшились на 2,4%, до 55 456 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В условиях укрепления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде произошло увеличение как удельного веса рублевых активов (с 76,6% до 77,3%), так и доли рублевых пассивов кредитных организаций в совокупном показателе (с 76,2% до 76,7%).

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов снизился (с 8,5% до 6,6%), удельный вес обязательств кредитных организаций вырос (с 82,7% до 84,3%), а доля резервов на возможные потери увеличилась (с 8,8% до 9,1%).

По состоянию на 01.07.2019 в Московском регионе действовало 238 кредитных организаций, в том числе 233 в Москве и 5 в Московской области (на 01.01.2019 – 245 кредитных организаций, в том числе 239 в Москве и 6 в Московской области).