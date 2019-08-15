МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. ВТБ закрыл сделку по покупке 70% в капитале зернового трейдера "Мирогрупп Ресурсы", говорится в сообщении второго по активам российского банка.

"Банк ВТБ приобрел 70% в капитале компании "Мирогрупп Ресурсы", — говорится в сообщении. Сумма сделки не уточняется.

"Мирогрупп Ресурсы" является одним из лидеров зернового бизнеса России. Компания имеет разветвленную сеть региональных представительств, долгосрочные партнерские отношения с сельхозпроизводителями от небольших фермерских хозяйств до агрохолдингов федерального уровня, инфраструктурными предприятиями и компаниями.