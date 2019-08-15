МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. Величина собственных ресурсов банков Московского региона (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) (без учета ПАО Сбербанк) в I полугодии 2019 года снизилась на 24,5%, до 3 648,3 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Совокупная величина уставного капитала и резервного фонда банков несколько увеличилась (на 0,3%, до 4 133,9 млрд рублей). За 6 месяцев 2019 года банки Московского региона получили прибыль в размере 365,3 млрд рублей (в аналогичном периоде 2018 года – прибыль в размере 299,7 млрд рублей).

Основными факторами, повлиявшими на формирование положительного финансового результата в январе-июне 2019 года, стали чистый доход от кредитно-депозитных операций с юридическими и физическими лицами, чистый доход от операций с ценными бумагами, а также чистые комиссионные доходы. При этом в анализируемом периоде расходы, связанные с формированием резервов на возможные потери, по-прежнему заметно превышали доходы от восстановления резервов.

По состоянию на 01.07.2019 общим финансовым результатом деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) являлся убыток в размере 547,1 млрд рублей, что было обусловлено негативным влиянием финансовых результатов деятельности прошлых лет отдельных банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора.