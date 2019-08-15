МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Исламский банкинг будет активно развиваться в странах СНГ в ближайшие пять лет, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's.

Исламский банкинг — это альтернативный вид финансовых услуг, соответствующих принципам финансирования, которое широко применяют в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Его главная особенность — отказ от ссудного процента, высокорисковых операций и сделок с неопределенностью. Сбербанк в январе прошлого года провел пробную сделку на условиях исламского финансирования с лизинговой компанией Татарстана и планирует постепенно развивать это направление.

"Исламский банкинг значительно вырастет в странах СНГ в ближайшие пять лет с очень низкой базы, чему будут способствовать принимаемые правительствами ряда стран меры, направленные на развитие данного сектора. Лидерами в развитии исламского банкинга среди стран СНГ, вероятно, будут Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В этих странах большую долю занимает мусульманское население, а правительства этих стран стремятся создать благоприятную законодательную и регулятивную базу для развития исламского финансирования", — говорится в сообщении.

При этом, согласно документу, в России перспективы роста для исламского банкинга слабее, чем в странах Центральной Азии. Тем не менее, некоторые банки все же ищут возможность в условиях действующего законодательства удовлетворить потенциальный спрос на продукты и услуги, соответствующие принципам шариата.

"В большинстве стран СНГ пока существуют регулятивные препятствия, тормозящие развитие исламского банкинга, например, покупка и перепродажа активов, которые являются частью многих стандартных сделок исламского финансирования, облагаются налогами на добавленную стоимость, если только власти специальным распоряжением не освободят эти сделки от налогообложения. В некоторых странах депозиты исламских банков не покрываются государственными системами страхования вкладов", — указывает Moody's.

Кроме того, "исламские" банки не могут пользоваться традиционными линиями ликвидности и фондирования, предоставляемыми центральными банками, поскольку такие линии предоставляются под проценты. Все это означает, что у таких кредитных организаций выше стоимость фондирования и операционные расходы по сравнению с обычными банками.