МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Объемы продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), которое было драйвером этого сегмента в РФ на протяжении нескольких лет, падают, а накопительного страхования жизни (НСЖ) – показывают значительный рост, сообщил председатель комитета Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни Максим Чернин на пресс-конференции.

"На рынке происходят существенные изменения. Рынок меняется как по размерам, так и по структуре. И по структуре он меняется позитивным образом. Самым главным фактом за прошедший период стал быстрый рост накопительного страхования жизни. Это обусловлено тем, что повышается неопределенность на рынке. То есть те инструменты, у которых нет гарантированной доходности (ИСЖ – ред.), они более рискованные. И человек 10 раз подумает, прежде чем их приобрести", — сказал он.

Согласно данным ВСС, в первом полугодии 2019 года рост рынка НСЖ составил 55%, объем собранных премий достиг 44,7 миллиарда рублей. Сборы по ИСЖ упали на 32% — до 92,3 миллиарда рублей. Обычно программы страхования жизни позволяют накопить нужную сумму денег к какому-либо сроку и при этом имеют рисковую составляющую — защиту на случай неблагоприятных событий со здоровьем и жизнью. Такое страхование жизни считается классическим.

Гендиректор страховой компании "Ингосстрах-жизнь" Владимир Черников отметил, что если в начале 2000-х годов рынок накопительного страхования жизни оценивался в 7-10 миллиардов рублей, то уже в 2018 году достиг 67 миллиардов. "При этом всего лишь 1% россиян имеет полисы НСЖ при том, что в странах с более развитой экономикой (этот показатель – ред.) более 80% достигает. Очевидно, что потенциал для нас громадный", — отметил он.