МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Величина депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) в банках Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в I полугодии 2019 года снизилась на 2,2%, до 14 648,4 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Почти 1/3 оттока сформировалась за счет уменьшения остатков средств на депозитных счетах Федерального казначейства. Вклады населения выросли на 3,7%, до 13 458,9 млрд рублей, при этом значимость показателя в совокупных пассивах кредитных организаций повысилась с 22,8% до 24,3%. В анализируемом периоде произошло увеличение рублевой составляющей как депозитов физических лиц (с 72,4% до 72,6%), так и депозитов, привлеченных от юридических лиц (с 69,6% до 72%).

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах выросли на 2,1% и составили 6 276,5 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах кредитных организаций региона увеличился с 10,8% на 01.01.2019 до 11,3% на 01.07.2019.



