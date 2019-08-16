МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Сбербанк открыл группе "Эталон" кредитную линию на 14,6 миллиарда руб сроком на 8 лет на покупку 49% акций "Лидер-Инвеста", сообщила в пятницу пресс-служба банка.

"Сбербанк профинансировал одну из крупнейших сделок 2019 года на рынке недвижимости в России. Банк предоставил кредитную линию на сумму 14,6 миллиарда рублей сроком на восемь лет группе "Эталон" на покупку 49% акций АО "Лидер-Инвест" у ПАО АФК "Система", — говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате сделки "Эталон" консолидировала 100% акций АО "Лидер-Инвест", в портфель которого входит 31 проект в стадии строительства и проектирования, а также непроданная жилая недвижимость в 8 завершенных жилых комплексах и коммерческая недвижимость с доступной для продажи площадью в 1,9 миллиона квадратных метров.

Группа "Эталон" является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Группа является публичной компанией, акции которой обращаются на Лондонской бирже. Основным направлением деятельности "Лидер-Инвест" является реализация проектов точечной застройки и комплексного освоения территорий.