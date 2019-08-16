МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. ВТБ вложил порядка 5 миллионов долларов в новый катарский банк CQUR Bank, в котором группа приобрела 19%, сообщили РИА Новости в пресс-службе второго по активам российского банка.

"Катарская сторона высказала заинтересованность в том, чтобы ВТБ пришел на финансовый рынок этой страны. Для нас он является новым, поэтому мы решили заходить на него совместно с другими частными инвесторами. ВТБ приобрел 19% нового катарского банка CQUR Bank, который приступит к работе в ближайшее время. Пока инвестиции в этот проект небольшие – порядка 5 миллионов долларов", — сообщили в ВТБ.