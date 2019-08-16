МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. Задолженность по кредитам, предоставленным банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), в I полугодии 2019 года увеличилась на 5,9%, до 28 526,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом удельный вес показателя в активах вырос с 47,4% до 51,4%. В январе-июне 2019 года кредиты, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), увеличились на 5,2%, до 17 537,3 млрд рублей, их удельный вес в активах вырос до 31,6% против 29,3% на 01.01.2019.

Розничный кредитный портфель за 1 полугодие 2019 года вырос на 11,1%, до 8 372,9 млрд рублей, при этом его значимость в активах кредитных организаций региона увеличилась с 13,3% до 15,1%. Доля рублевой составляющей в общей задолженности по кредитам физическим лицам по состоянию на 01.07.2019 составила 99%.



