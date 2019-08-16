МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Операции по картам Райффайзенбанка будут частично приостановлены 18 августа с 01.00 по 07.00 мск из-за плановых технических работ, сообщается на официальном сайте кредитной организации.

"Будут приостановлены следующие операции: операции по картам; операции в онлайн-банке, связанные с картами: переводы по номеру карты, оплата услуг и восстановление/получение доступа с использованием карт; операции в банкоматах банка; операции в торговых точках, где установлены терминалы банка", — сказано на сайте.

Клиентам рекомендуется использовать оплату наличными, а переводы или платежи проводить по возможности заранее.