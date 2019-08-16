МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. ВЭБ.РФ рассматривает проекты по обновлению городского транспорта на общую сумму более 300 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Модернизация транспортных систем, обновление городского пассажирского транспорта — одно из приоритетных направлений деятельности ВЭБ.РФ. На сегодняшний день более 50% заявок от регионов по улучшению городской среды, поступивших в госкорпорацию, относятся именно к этой сфере. Сейчас в ВЭБ.РФ находятся в проработке проекты на общую сумму более 300 миллиардов рублей, охватывающие крупные города страны", — говорится в сообщении.

ВЭБ.РФ уточняет, что речь идет о таких городах как Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Курск, Кемерово, Ижевск, Тверь и другие. Работа ведется с крупнейшими российскими производителями подвижного состава, уточняет пресс-служба.

"Мы исходим из системного подхода, включающего в себя создание единых операторов городского транспорта в крупных городах. Сейчас у нас есть все необходимые инструменты поддержки: кредитование, концессии, лизинговые продукты. Отмечу, что ВЭБ.РФ занимается экономически обоснованными проектами, предусматривающими возврат вложенных средств", — приводятся в сообщении слова зампредседателя ВЭБ.РФ Артёма Довлатова.

ВЭБ.РФ — национальный банк развития, в задачи которого входит содействие государственной социально-экономической политике, повышению конкурентоспособности национальной экономики и ее модернизации на инновационной основе.