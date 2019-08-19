МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Банк России обязал системно значимые банки подключиться к системе быстрых платежей (СБП) с 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией — с 1 октября 2020 года, следует из сообщения регулятора.

"Системно значимые банки должны будут обеспечить возможность для своих клиентов делать переводы через систему быстрых платежей (СБП) с 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией — с 1 октября 2020 года. Соответствующие изменения в правила платежной системы Банка России зарегистрировал Минюст России", — говорится в сообщении Банка России.

Документ также определяет порядок переводов в системе в пользу юридических лиц (С2В-переводов). Также Банк России напоминает, что осенью в СБП будет реализована возможность оплаты товаров и услуг, в том числе с помощью QR-кода.

ЦБ РФ с 1 января 2020 года планирует разрешить банкам пользоваться внутридневными кредитами для работы СБП в выходные и праздничные дни, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России планирует с 1 января 2020 года предоставить банкам возможность использовать внутридневной кредит (ВДК) Банка России для работы в СБП в выходные и праздничные дни", — сказано в сообщении.

С этой же даты устанавливается обязанность банков-участников использовать логотип СБП в своих приложениях.

На сегодня в системе участвуют ВТБ, "Открытие", "Юникредит банк", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "Ак барс", Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО "Платежный центр" — оператор платежной системы "Золотая корона".