МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Величина межбанковских кредитов, полученных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в I полугодии 2019 года сократилась на 14,9%, до 6 159,3 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

На динамику показателя повлияло в большей степени снижение МБК, привлеченных от российских банков (на 12%, до 5 462,6 млрд рублей). Доля средств, заимствованных кредитными организациями региона на межбанковском рынке, в анализируемом периоде уменьшилась с 12,7% до 11,1%.

Задолженность по выданным межбанковским кредитам за январь-июнь 2019 года сократилась на 7,3%, до 6 109,7 млрд рублей. Динамику показателя определило исключительно снижение задолженности по МБК, предоставленным кредитным организациям-резидентам (на 20,1%, до 4 324,0 млрд рублей). Доля МБК в активах банков на 01.07.2019 составила 11% против 11,6% на 01.01.2019.



