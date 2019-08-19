МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Международная платежная система Mastercard и российская платежная система "Мир" с 1 октября снизят тарифы за оплату картой ряда социально значимых услуг и крупных покупок, сообщили РИА Новости в пресс-службах компаний.

Международная платежная система Visa разослала банкам письмо о льготных тарифах еще в середине июля: с 1 октября компания снизит межбанковские комиссии при оплате картами автомобилей, образовательных и медицинских услуг, сервиса агентов по недвижимости, а также товаров в аптеках.

"Международная платежная система Mastercard снизила межбанковскую комиссию для ряда социально важных категорий товаров и услуг в России. Новые тарифы вступят в силу 1 октября 2019 года", — сообщили в Mastercard.

Комиссия составит 0,8% для оплаты образовательных услуг в лицензированных учреждениях, 1% — для лицензированных услуг в сфере здравоохранения и 1,3% — для аптек. Для покупок недвижимости в настоящее время уже применяется ставка 0,8% (но не более 10 тысяч рублей), а с 1 октября пониженные ставки будут действовать для оплаты картой покупки автомобилей — 1,2%, но не более 10 тысяч рублей с одной покупки.

В компании отметили, что снижение межбанковской комиссии для социально значимых товаров и услуг создаст необходимые условия для дальнейшего развития рынка платежей, поскольку россияне все чаще оплачивают покупки безналично.

Аналогичное решение по тарифам приняла платежная система "Мир". В компании рассчитывают, что снижение ставок, особенно в социальной сфере, будет способствовать не только оптимизации нагрузки на торговые предприятия, но и снижению цен для потребителя.

"Весной этого года мы внесли предложения по снижению размера межбанковской комиссии для банков в социальной сфере (медицинские учреждения, аптеки, образование и тому подобное), а также при крупных покупках (например, покупка недвижимости или автотранспорта). С 1 октября 2019 году новые ставки вводятся в действие", — сказали в пресс-службе платежной системы "Мир".