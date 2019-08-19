МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства в I полугодии 2019 года снизились на 8,1%, до 5 753 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом их удельный вес в активах уменьшился с 11,0% до 10,4%. На динамику показателя в значительной степени повлияло сокращение вложений в долговые обязательства, переданные без прекращения признания, которые используются при проведении операций РЕПО, а также отрицательная переоценка долговых ценных бумаг. Портфель долевых ценных бумаг на 01.07.2019 составил 329,2 млрд рублей, снизившись по сравнению с началом года на 16%, что в большей степени было вызвано уменьшением вложений в долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости, а также ростом отрицательной переоценки долевых ценных бумаг.