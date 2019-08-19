МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Группа Росбанк, российская "дочка" французской банковской группы Societe Generale, в первом полугодии текущего года увеличила чистую прибыль по МСФО на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5,998 миллиарда рублей, следует из отчета группы.

Чистый процентный доход увеличился на 4,5% — до 19,122 миллиарда рублей. Чистые непроцентные доходы составили 7,673 миллиарда рублей, увеличившись на 10%. Прибыль на акцию выросла до 3,87 рубля с 3,46 рубля годом ранее.

Процентные расходы увеличились на 4,6% и составили 22,866 миллиарда рублей. Комиссионные расходы выросли на 29,2%, составив 2,221 миллиарда рублей. Расход по налогу на прибыль снизился на 4% — до 1,727 миллиарда рублей.

Активы группы выросли на 6,6%, составив 1,229 триллиона рублей. Обязательства увеличились на 6,2% — до 1,062 триллиона рублей.

Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности компании входит управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и другое. В России у группы работают универсальный Росбанк, розничный "Русфинанс банк", а также страховая и лизинговая компании. У группы в РФ также был ипотечный банк "Дельтакредит", однако в июне текущего года его объединили с Росбанком.