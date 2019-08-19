МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО во втором квартале 2019 года выросла в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,965 миллиарда рублей, сообщила компания.

Скорректированная чистая выручка выросла на 23% — до 5,563 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA составил 2,639 миллиарда рублей, увеличившись в 1,9 раза.

Компания ожидает роста чистой прибыли в 2019 году на 40-50% к 2018 году, следует из отчета компании. Прогноз не изменился по сравнению с маем.

При этом Qiwi улучшила ожидания по росту общей скорректированной чистой выручки в 2019 году до 11-16%. Ранее рост прогнозировался в пределах 9-15%.

Совет директоров Qiwi одобрил дивиденды в 0,28 доллара на акцию по итогам второго квартала 2019 года.

"После утверждения финансовых результатов за второй квартал 2019 года совет директоров одобрил дивиденды в размере 28 центов на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 30 августа 2019 года, компания намерена выплатить дивиденды 3 сентября 2019 года. Держатели американских депозитарных акций (ADS) получат дивиденды после этого", — отмечается в релизе компании.

В марте компания объявила, что будет направлять на дивиденды 65-85% от скорректированной чистой прибыли, начиная с первого квартала 2019 года.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. В структуру группы Qiwi входят ООО "Киви кошелек", QIPS LLC, ЗАО "Киви банк", ООО "Киви провайдер платежных сервисов", 70% системы денежных переводов Contact. Компания провела IPO на NASDAQ в мае 2013 года, а в октябре 2013 года и в мае 2014 года — вторичные размещения.