МОСКВА, 19 авг – ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России в январе-июне 2019 года сократилась на 22,3%, до 2 730,9 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Снижение произошло преимущественно за счет оттока средств, размещенных на депозитах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.07.2019 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась до 4,9% (8,7% – на 01.07.2018).



