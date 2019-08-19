МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило кредитные рейтинги ряда российских банков, в том числе Сбербанка, ВЭБа, Россельхозбанка (РСХБ) и Газпромбанка, вслед за повышением суверенного рейтинга России, говорится в релизе агентства.

Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Сбербанка улучшены до "ВВВ" с "ВВВ-", РСХБ — до "ВВВ-" с "ВВ+", Газпромбанка до "ВВВ-" с "ВВ+", ВЭБа — до "ВВВ" с "ВВВ-".

Fitch повысило рейтинги 21 российской финансовой компании на одну степень вслед за повышением рейтинга России. Так, РДЭ ГТЛК улучшен до "ВВ+" с "ВВ", Ситибанка до "ВВВ" с "ВВВ-", Росбанка до "ВВВ" с "ВВВ-", Райффайзенбанка до "ВВВ" с "ВВВ-".

Агентство отмечает, что повышение РДЭ отражает улучшение финансовой гибкости России, а также ее способности оказывать поддержку организациям.

Fitch 9 августа повысило рейтинг России с уровня "BBB-" до "BBB" со стабильным прогнозом.