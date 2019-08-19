КИЕВ, 19 авг — ПРАЙМ. Исполнительная служба Украины арестовала 93% акций компании украинского бизнесмена Рината Ахметова "Укртелеком" за долг перед Ощадбанком в размере 71,5 миллиона долларов, сообщила в понедельник пресс-служба банка.

По данным украинских СМИ, продажа "Укртелекома" в 2011 году стала возможной за счет выпуска облигаций компанией "ЕСУ" на 4,6 миллиарда гривен (около 182,7 миллиона долларов), большинство из которых были выкуплены Ощадбанком и Укрэксимбанком. По данным Ощадбанка, ЕСУ не погасила облигации и не уплатило начисленный купонный доход, в связи с чем Ощадбанк взыскал задолженность в судебном порядке.

"Исполнительная служба наложила арест на почти 93% акций "Укртелекома" за долги ООО "ЕСУ" (владелец пакета акций "Укртелекома") перед "Ощадбанком", — говорится в сообщении.

В банке сообщили, что арестованные акции "Укртелекома" должны быть проданы на публичных торгах для погашения долгов ЕСУ перед Ощадбанком.

В начале 2011 года Фонд государственного имущества Украины продал акции "Укртелекома" компании "ЕСУ" (украинской "дочке" австрийской EPIC). В 2013 году компанию купила группа СКМ украинского бизнесмена Рината Ахметова. Позднее суды на Украине расторгли договор купли-продажи "Укртелекома" и вернули его государству. Но в 2018 году Верховный суд отменил эти решения и вернул дело на новое рассмотрение.