МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Кредитные организации выступили с предложением внести поправки в законодательство, которые позволят максимум на 30 рабочих дней заблокировать банковские карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на Ассоциацию банков России (АБР).

Авторы инициативы считают, что такие изменения законов затруднят мошенникам вывод денег по "купленным" банковским картам. Также это предложение — в случае его принятия — будет играть роль обеспечительной меры для судебных и следственных органов.

Опрошенные изданием эксперты при этом считают, что даже при безусловно благой цели этого предложения сама идея может ударить по добросовестным клиентам банков.