МОСКВА, 20 авг – ПРАЙМ. Мосгорсуд в понедельник признал законным продление до 1 ноября ареста председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова, обвиняемого в организации и участии в преступном сообществе. Апелляция адвокатов главы Тольяттихимбанка на продление его ареста отклонена, сообщил "Прайму" старший следователь по особо важным делам, руководитель следственной группы СК РФ Михаил Туманов.

Попов вместе с другими фигурантами уголовного дела обвиняется по статье об организации и участии в преступном сообществе (часть 3 статьи 210 УК РФ). Он также проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и неуплате налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 199 УК РФ).

По версии следствия, Попов, используя незаконные финансовые схемы, помогал обвиняемым по громкому уголовному делу о хищении 85 млрд руб. у Тольяттиазота (ТОАЗ) Владимиру Махлаю и его сыну Сергею, экс-гендиректору ТОАЗа Евгению Королеву и их швейцарским сообщникам Андреасу Циви и Беату Рупрехту незаконно выводить из предприятия денежные средства.

Обвинительный приговор по этому делу Комсомольский суд города Тольятти вынес в начале июля. Согласно приговору, мошенники продали по заниженной цене всю произведенную на ТОАЗе за период с 2008 по 2011 года продукцию возглавляемому Рупрехтом швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, входящему в холдинг Ameropa AG Циви.

Следствие считает, что Попов играл ключевую роль в данной мошеннической схеме, которая причинила Тольяттиазоту столь огромный ущерб. Он руководил в подконтрольном ему Тольяттихимбанке сетью аффилированных с обвиняемыми офшорных фирм, контролировал и управлял счетами, на которые поступали средства от незаконных сделок, а также обеспечивал коррупционное прикрытие мошеннических схем.

Попов был задержан в аэропорту Внуково 31 мая 2019 года при попытке вылететь в Грузию. Суд, принимая во внимание доводы следствия о том, что обвиняемый приобрел паспорт Доминиканской Республики, обладает значительными финансовыми средствами, пользуется финансовой поддержкой разыскиваемых членов преступного сообщества и намеревался скрыться от органов следствия, а также обеспокоенность следствия тем, что, оказавшись на свободе, банкир сможет оказать давление на свидетелей, принял решение оставить главу Тольяттихимбанка под арестом.