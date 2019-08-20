МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль TCS Group, в состав которой входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование", по МСФО по итогам первого полугодия 2019 года выросла на 31% в годовом выражении и составила 15,4 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

Чистая маржа выросла на 41% и составила 39,7 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения увеличилась на 30%, до 19,7 миллиарда рублей.

TCS Group Holding PLC (TCS LI) — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, в состав которого входят "Тинькофф банк", первый российский банк, который полностью отказался от отделений, и "Тинькофф страхование".